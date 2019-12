Aficionados de Cruz Azul vuelven tendencia el #FueraSiboldi

De cara al torneo Clausura 2020, decenas de aficionados de Cruz Azul, convirtieron en tendencia el hashtag #FueraSiboldi, expresando en redes sociales, el descontento que tienen por el estratega uruguayo.

Seguidores de La Máquina pidieron la salida de Robert Dante Siboldi, pues consideran que el trabajo realizado no ha sido bueno, pese a que tomó al equipo en la jornada 9, tras el cese del portugués Pedro Caixinha. Además, no vieron con buenos ojos, que él haya frenado el posible regreso de Iván Marcone.

🔵Todavía no empieza el torneo y ya es tendencia #FueraSiboldi …

#FueraSiboldi llegaste a medio torneo para calificar al equipo y con muchas posibilidades, no lo lograste. Ahora que viene el armado del equipo te estas casando con jugadores que no aparentan mucho al equipo como Baca y no dejas que venga jugadores de calidad como Marcone. pic.twitter.com/udsw86M6Bi

— Nacion Celeste (@celeste_nacion) December 11, 2019