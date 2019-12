Macías tenía ofertas de Europa, pero prefirió a Chivas

José Juan Macías tuvo ofertas para dar ya el salto a Europa. Pero al terminar su préstamo con León, evaluó sus opciones y prefirió regresar al Guadalajara. El propio delantero, máximo anotador mexicano en los últimos dos torneos, reveló la razón: “No quería ir sin antes salir campeón con mis Chivas”.

“Soy muy centrado en lo que quiero, en los propósitos que tengo como futbolista y a mis Chivas vengo a quedar campeón. Vengo con esa mentalidad, sí es cierto que había muchas ofertas de Europa, pero no quería sin antes salir campeón con mis Chivas. Es una espinita que tengo dentro de mí, el poder destacar en mi equipo. A lo mejor antes no se tuvo las oportunidades, pero ahora creo que se van a tener y quiero irme campeón”, explicó.

“Primero feliz, ilusionado por romperla con mis Chivas. Creo que regresar a casa para mí no tiene explicación, volver a estar con mis padres. Desde los cinco años estoy aquí y siempre volver a mis Chivas era un sueño que tenía. Ahora que estoy y puedo regresar para jugar, lo voy a disfrutar mucho”, agregó el autor de 19 goles en dos torneos con León.

“Vengo a un equipazo, se están trayendo refuerzos de muchísima calidad y obviamente ya muchos que conozco, que me llevo bien. Vengo con esa ilusión de ganarme la titularidad en Chivas, pelear por un puesto, ese es mi sueño y una de mis metas”, agregó José Juan Macías.

“En Chivas se maneja una presión diferente, pero creo que la presión es mi aire. Me formé en Chivas, no es nada nuevo para mí, sé lo que es portar estos colores, sé la presión qué hay, sé absolutamente todo. Entonces me motiva más que nada e ilusionado de aprender de los que están aquí, Oribe y todos, guiarnos con ellos”, señaló.

Hacia los Panzas Verdes sólo guarda gratitud. “Crecí como persona y como futbolista en todos los ámbitos, estoy muy agradecido con León que me ayudó en esa parte de la formación. Creo que llega un José Juan con mayor madurez, un José Juan con mejor físico, mejor mentalidad, mejor ánimo, mejor todo. Entonces, creo que estoy listo para esto y por fin estoy en casa de nuevo”, finalizó Macías, nuevo jugador de Chivas.

