México suma 33 plazas para Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Estamos a 225 días de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hasta el momento México ha conseguido 33 plazas para el evento deportivo.

Kingsley Coman sufre impactante lesión durante la Champions League

Listos los 16 equipos de los octavos de final de la Champions League

El Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer las plazas que los atletas consiguieron previo a los Juegos Panamericanos de Lima, durante los juegos y posterior a éstos.

Algunos de los boletos son para atletas en específico y otros son para la disciplina por lo que no necesariamente asistirá a Tokio el deportista que lo consiguió.

Plazas obtenidas en Lima

1. Mariana Arceo Gutiérrez, pentatlón moderno individual femenil

2. Edson Ismael Ramírez Ramo, rifle de aire varonil

3. José Luis Sánchez Castillo, rifle tres posiciones varonil

4. Alejandra Ramírez Caballero, fosa olímpica femenil

5. Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, siete femenil

6. Plataforma 10 metros varonil, nombre pendiente

7. José Luis Santana Marín, maratón varonil

8. Ilse Ariadna Guerrero Rodarte, marcha femenil 20 kms

9. Equipo salto ecuestre, nombre pendientes

10. Individual salto ecuestre, tres juntes de salto del equipo

11. Natación artística dueto, nombres pendientes

Plazas obtenidas ante de Lima

12. Jorge Martín Orozco Díaz, tiro fosa olímpica varonil

13. Tiro con arco recurvo individual femenil

14. Clavados trampolín 3 mts sincronizados varonil

15. Clavados trampolín 3 mes individual varonil

16. Clavados trampolín 3 mts sincronizados femenil

17. Ciclismo ruta individual femenil

18. Jesús Tonatiuh Lopez, atletismo 800 mts

19. Carlos Sánchez Cantera, atletismo, marcha varonil 20 kms

20. Julio César Salazar, atletismo, marcha varonil 20 kms

21. Isaac Palma Olivares, atletismo, marcha varonil 50 kms

22. Juan Pacheco, maratón varonil

23. Paola Morán, atletismo 400 mts

24. Alegna González, atletismo, marcha femenil 20 kms.

Plazas obtenidas después de Lima

25. Softbol femenil

26. Vela RSX femenil

27. Clavados trampolín individual femenil

28. Clavados plataforma individual femenil.

29. Alexa Citlali Moreno Medina, gimnasia all around femenil

30. Daniel Corral Barrón, gimnasia all around varonil

31. Ciclismo ruta individual varonil

32. Beisbol equipo varonil

33. Jesus Arturo Esparza Pérez, maratón varonil.

Con información del diario El Universal