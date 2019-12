Chivas no teme que América gane la 14

Chivas está preocupado ahora mismo por conformar un plantel de respeto, de cara al Torneo Clausura 2020. Por ello, la directiva decidió abrir la billetera para realizar una histórica inversión en refuerzos. Mientras tanto, el América, su acérrimo rival, se alista para disputar la final del Apertura 2019 y buscar su título número 14.

TE RECOMENDAMOS Condenaron a 38 años de cárcel a tres futbolistas por violar a una menor de edad

Si lo consigue, se alejará a dos campeonatos del Guadalajara, como el máximo ganador en la historia del futbol mexicano. Pero eso no genera temor en Chivas. El presidente Amaury Vergara le resta importancia. “No me preocupa, no me preocupa porque si llegaran, los vamos alcanzar muy rápido”, aseguró el dirigente este jueves.

El presidente del Rebaño Sagrado desborda confianza gracias a la expectativa que ahora genera su equipo, con las ocho incorporaciones que tiene hasta ahora en el plantel. Incluso, hay quienes ya le llaman las “Súper Chivas 2.0”, en recuerdo del plantel de 1993. “Pues está bueno el nombre, que la afición y ustedes decidan cómo se llame este equipo, que finalmente ustedes deciden cómo lo quieren apodar. Creo que es simbólico, me recuerda a Chivas TV 2.0 y espero que se quede un apodo bonito”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS Hijo del Santo buscaría demandar a Fabián Chairez por derechos de autor

Incluso, no descarta la posibilidad de que llegue algún refuerzo más al plantel que dirige Luis Fernando Tena . “Bueno a ver qué pasa hoy mismo tenemos unas sorpresas por ahí. Son épocas navideñas y hay que hacerla de emoción, hoy habrá un par de anuncios importantes”, señaló.

Finalmente, aseguró que con la gran inversión hecha hasta el momento, no busca reconocimiento personal. “No me interesa construir un nombre, no me interesa el protagonismo, me interesa mi compromiso con el club, este gran honor que tengo de estar en la silla que me corresponde y si por consecuencia se da un legado, entonces será muy remunerante. Pero eso es un extra, lo más importante es que el equipo está bien”, concluyó Amaury Vergara.