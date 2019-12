Cuatro mexicanos se mantienen con vida en la Europa League

Cuatro futbolistas mexicanos se mantienen en la pelea por la Europa League 2019-20 después de que finalizara la fase de grupos y quedaran definidos los equipos que disputarán los dieciseisavos de final. Raúl Jiménez con el Wolverhampton, Javier Hernández con el Sevilla, Jesús Corona con el Porto y Edson Álvarez con el Ajax.

Jiménez y los Wolves mantienen el buen paso en la temporada. El equipo inglés avanzó como segundo del Grupo K con 13 puntos, uno menos que el Braga de Portugal. Wolverhampton cerró la participación de su sector con un contundente triunfo de 4-0 sobre el Besiktas de Turquía; sin embargo, el ex atacante del América no tuvo participación debido a que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Diogo Jota fue la figura del encuentro al entrar de cambio en el segundo tiempo y conseguir tres anotaciones, Leander Dendoncker cerró la cuenta. Los ingleses no pudieron finalizar como líderes debido a la victoria del Braga sobre el Slovan Bratislava (4-2).

El Sevilla del Chicharito Hernández clasificó en primer lugar dentro del Grupo A con 15 unidades, seguido del APOEL Nicosia. El club español no finiquitar la fase de grupos con marca perfecta ya que perdió 1-0 ante el equipo chipriota.

Hernández Balcazar fue titular con los rojiblancos, aunque apareció poco en el encuentro y no pudo hacerse presente en el marcador por lo que para el segundo tiempo se quedó en la banca para darle su lugar al israelí Moanes Dabour. La última anotación del mexicano fue el 27 de octubre en el triunfo del Sevilla sobre el Getafe (2-0) en la jornada 10 de la Liga española.

El Tecatito Corona y el Porto también se ubicaron en la siguiente ronda como líderes del Grupo G. Los Dragones derrotaron 3-2 al Feyenoord de Holanda en la jornada 6 y alcanzaron los 10 puntos, mientras que el Rangers de Escocia se quedó con nueve.

Corona se mantiene como una pieza importante del equipo portugués aunque ahora se desempeña como lateral derecho. El ex jugador del Monterrey fue titular y disputó todo el encuentro.

El último mexicano que participará en la Europa League es Edson Álvarez con el Ajax. La diferencia con respecto a us compatriotas es que el Machín y sus compañeros disputarán los dieciseisavos de final después de haber sido eliminaos durante la fase de grupos de la Champions League.

La gran decepción fue el PSV Eindhoven, donde milita Erick Gutiérrez. Los holandeses cerraron su participación con un insípido empate a un gol con el Rosenborg de Noruega. Los granjeros tuvieron una pobre actuación a lo largo del torneo ya que sólo obtuvieron dos triunfos, empataron en dos ocasiones y sufrieron dos derrotas para acumular un total de ocho puntos. Los clubes que calificaron del Grupo D fue el LASK de Austria y el Sporting de Lisboa.

Las ligas con más representantes en la siguiente ronda de la Europa League son la portuguesa con cuatro. La inglesa, española y alemana le siguen con tres equipos cada una. El sorteo para conocer los enfrentamientos se realizará el lunes 16 de diciembre.

