Ex comisionado NBA David Stern sufre hemorragia cerebral

La oficina de prensa de la NBA informó que su ex comisionado David Stern tuvo que ser operado de emergencia debido a que sufrió una hemorragia cerebral mientras comía en un restaurante de Nueva York.

“El comisionado emérito David Stern sufrió una hemorragia cerebral el día de hoy y tuvo que ser operado”, dice el escueto comunicado.

The following statement has been issued by the NBA pic.twitter.com/XgGB65ZFTg

— NBA (@NBA) December 13, 2019