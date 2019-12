La leyenda del boxeo Leon Spinks se encuentra grave de salud

El excampeón mundial peso completo León Spinks se encuentra en un estado crítico de salud, de acuerdo a información de su esposa Brande Spinks que publicó en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Andy Ruiz muestra su rostro tras pelea ante Anthony Joshua

Actualmente, el ex pugilista estadounidense se encuentra en un hospital en Las Vegas, Nevada, en donde se encuentra recibiendo tratamiento, aunque aún no se ha reportado cual es el padecimiento que lo aqueja.

“Leon ha sufrido muchos problemas médicos. Hago un llamado solicitando sus oraciones para mi hermoso esposo Leon para que pueda superar los obstáculos que se han cruzado en su camino”, escribió la esposa del boxeador que en febrero de 1978 sorprendió al mundo cuando venció a Muhammad Ali, aunque fue derrotado por el mismo Cassius Clay tan solo siete meses después.

Spinks ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1976 que se llevaron a cabo en Montreal, Canadá, en 1976, al vencer al cubano Sixto Soria. Profesionalmente terminó con un récord de 26 victorias (14 KO) y 17 derrotas, de las cuales 8 fueron por la vía del cloroformo.

Official Statement from the Spinks family regarding Leon Spinks: “Leon is currently hospitalized and in the care of an exceptional team of doctors. We kindly request that privacy be given to his family at this time. His wife Brenda and their family would like to graciously 1/2

— Leon Spinks (@LeonNeonSpinks) December 12, 2019