"Mi carrera y mi vida me obligan a ganar la pelea ante Jacobs": Chavéz Jr

El próximo 20 de diciembre, Julio César Chávez Jr volverá a subir a los cuadriláteros para enfrentar a Daniel Jacobs en pelea pactada en peso súper mediano, categoría en la que el ‘Junior’ se siente cómodo y en la que se ha preparado para salir triunfante ante un rival al que él mismo considera como el más duro en su carrera.

Esta será la primer pelea que tenga Chávez Jr desde aquella dolorosa derrota ante Saúl Canelo Álvarez, rival al que también ya enfrentó Jacobs y tuvo la misma suerte que el hijo de la leyenda

En entrevista para ESPN Deportes, Julio afirmó que se ha preparado con la intención de ganar este combate, señalando que la preparación con Freddie Roach ha sido totalmente diferente y confía en que pueda triunfar el próximo viernes en Arizona.

“Roach confía en que puedo ganar, me dijo que no me entrenará para perder porque mi carrera y mi vida me obligan a ganar esta pelea”, explicó.

Asimismo, Chávez Jr desea dejar atrás todos los problemas que ha tenido fuera del cuadrilátero y enfocarse en esta etapa de su carrera, en la cual puede estar viviendo sus últimos momentos para dar ese salto que siempre ha esperado en el boxeo.

“Los problemas que he tenido han sido distracciones, no centrarme en lo mío, no boxear, ser flojo, ser indisciplinado… Iría a tomar una sustancia para evitar la realidad, pero ya no tengo esa convicción, quiero ser el mejor boxeador del mundo y para eso tengo que trabajar tres veces más duro”, sentenció.

