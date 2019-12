Moisés Muñoz trató de 'mentiroso' a Ricardo Peláez

Moisés Muñoz tachó de mentiroso a Ricardo Peláez, luego de recordar que cuando ambos estaban en América, el directivo desmintió la llegada de Agustín Marchesín cuando fue cuestionado por el ex guardameta campeón con las Águilas.

¡TRAGEDIA! ASESINAN A BOXEADOR MEXICANO FRENTE A SU CASA

En entrevista para TUDN, ‘Moi’ explicó la situación que se vive en Chivas, donde Peláez aseguró que no buscan un portero como se ha mencionado en varios medios, por ello habló de su experiencia junto al ahora director deportivo del rebaño sagrado.

"Y lo tengo que decir así. Yo no lo sé, quizá en esta ocasión esté diciendo la verdad, no lo sé. A lo mejor está dando tranquilidad a los arqueros mientras se hace oficial la contratación del arquero", mencionó Muñoz.

Al respecto, Moisés Muñoz comentó sobre la vez que se reunió con Peláez antes de que llegara Marchesín al América: "Tengo que decir la verdad. Cuando empezaron los rumores de que venía Marchesín al América, me senté con Ricardo Peláez, de frente, a la cara, y le dije si eran verdad estos y me dijo: 'no viene ningún portero'. Tres semanas después me volvió a llamar y me dijo: '¿Sabes qué?, se está hablando con Marchesín y posiblemente sí venga', dos semanas después se presentó Marchesín y lo hicieron oficial”.