Alan Pulido revela las razones de su salida de Chivas

Después del anuncio oficial de su salida de Chivas a la MLS, Alan Pulido señaló que en Chivas no le pideron quedarse, por lo que buscó otras opciones en el mercado.

“Nunca tuve la opción de renovación, entendí la postura de ellos. A lo mejor no era un jugador indispensable, por eso pedí salir, a cumplir nuevos retos, nuevos sueños”, dijo Alan Pulido en entrevista con ESPN.

Sin embargo, el atacante mexicano aseveró que sólo esperaba una extensión de contrato.

“Yo nunca pedí aumento, simplemente pedía asegurarme un poco más con años, era lo que buscaba, pero no se dio. Estoy agradecido con Chivas. Me hubiera gustado quedarme”, mencionó el canterano de Tigres.

Pulido reveló que "ya tenía una plática desde hace un año y medio con la directiva de que me iban a renovar el contrato. En su momento cuando estaba el otro directivo -José Luis Higuera- me querían mandar a Rayados y yo no quería y me dijeron ‘te tienes que ir’. Son cosas que pasan y que la gente no ve".

Además el delantero señaló que con su llegada a la MLS, seguirá cumpliendo retos en su carrera, ya que se considera una persona que no es conformista.

“Porque pienso que en Chivas cumplí las expectativas que me propuse, el campeonato, el título de goleo. A pesar de que se está reforzando bien el equipo, trato de cerrar ciclos y no soy conformista, trato de buscar nuevos retos”, añadió.