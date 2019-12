'Cuando termine en el Real Madrid, volveré al Chelsea': Eden Hazard

Bien dicen que hay amores que no se olvidan. Tal es el caso de Eden Hazard con el Chelsea, equipo al que prometió volver, luego de que concluya su ciclo con el Real Madrid.

"Cuando termine aquí, volveré. Cuando puedo veo al Chelsea, aunque no siempre. Los jóvenes lo están haciendo bien, ahora pueden fichar. Hago mi trabajo aquí y regreso", dijo el atacante belga a Frank Khalid, un reconocido aficionado del conjunto inglés.

Was great meeting @ChelseaFC legend @hazardeden10 again. He still loves Chelsea & made a promise that he will come back. Just a shame it’s not now. His been so impressed by our academy boys & still follows us. #CFC #OnceABlueAlwaysABlue 💙 pic.twitter.com/88cj6K2N1H

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 13, 2019