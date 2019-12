'No merezco cobrar menos por tener pechos': Serena Williams

La tenista estadounidense, Serena Williams, se pronunció una vez más sobre la igualdad entre hombres y mujeres, asegurando que ella no debe cobrar menos únicamente "por tener pechos", pues su preparación ha sido ardua durante muchos años.

"Siento que todos merecemos lo que merecemos. Merezco que me paguen la misma cantidad. No merezco menos porque tengo pechos y ellos no. Toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel, y no me deberían de pagar menos por mi sexo", señaló Williams a Tennis World USA.

"Trabajé igual de duro desde que tenía tres años", puntualizó la tenista estadounidense.

Con 23 Grand Slams, Serena se ha consolidad como una histórica en el deporte blanco. Incluso, fue nombrada como la tenista de la década, dejando debajo de ella, a la rumana Simona Halep, la alemana Angelique Kerber, la checa Petra Kvitová y la bielorrusa Victoria Azarenka.

