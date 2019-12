Rush y los nuevos "Ingobernables” humillan a Psycho Clown

Rush humilló a Psycho Clown y la facción de los “Ingobernables” creció este día, pues se unieron Killer Kross, Konan y LA Park para acabar con cualquier gladiador de Triple A que se les ponga enfrente.

En el duelo estelar de “Guerra de Titanes” la noche del sábado, el “Toro blanco” hizo equipo con Blue Demon Jr y Rey Escorpión para medirse con el “Totalmente payaso”, Doctor Wagner Jr y Drago, a los que vencieron gracias a la intervención de luchadores que no estaban invitados.

Tras una lucha de dominio total de los rudos y la reacción de sus rivales, al final llegaron LA Park, Killer Kross y Konan para apabullar a los ahí presentes, sobre todo a Psycho, al que estrellaron en una mesa sobre el ring para la cuenta de tres y la victoria.

Además de darles la bienvenida como nuevos “Ingobernables” a LA Park, Killer y Konan, Rush y sus nuevos compañeros arremetieron con los que se pararon frente a ellos, incluido Demon Jr, y los dejaron sin máscaras, además de amenazar que harán todo para humillar a cualquier integrante de Triple A.

