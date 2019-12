Drew Brees se convierte en líder en pases de anotación de la NFL

Drew Brees sigue escribiendo historia en la NFL y en el partido de este lunes por la noche ante los Indianápolis Colts, se convirtió en el líder histórico en pases de anotación de la NFL al superar los 539 de Peyton Manning y terminar el juego con 541.

El mariscal de campo de los New Orleans Saints logró la hazaña en el tercer cuarto del juego ante Potros con un pase de cinco yardas hacia su compañero Josh Hill.

Brees terminó el encuentro con cuatro pases de anotación para un total de 307 yardas. Con el segundo hacia Tre’Quan Smith superó los 538 de Tom Brady y más tarde en el tercer cuarto logró la hazaña al conectar con Hill.

Peyton Manning consiguió el récord de 1998 a 2015, mientras que Brees lo ha hecho de 2001 a 2019, tras debutar con el entonces Cargadores de San Diego y desde 2006 jugando con Santos de Nueva Orelans.

El número nueve de los de la flor de lis se perdió cinco partidos de la presente campaña por una lesión en el pulgar que sufrió en la semana dos contra Carneros de Los Ángeles, sin embargo, no fue impedimento para sumar otro récord más a su carrera, recordando que se convirtió en 2011 en el pasador con más yardas en una temporada regular, con un total de cinco mil 476.

Los Saints aplastaron 34-7 a Colts en el cierre de la Semana 15 de la NFL.

Brees’ @NFL record-breaking throws in the Dome have all been TDs in the north endzone

Dec. 26, 2011

Most passing yds in a single season

Oct. 7, 2012

Most consecutive games with a TD pass

Oct. 8, 2018

Most career passing yds

Dec. 16, 2019

Most career TD passes pic.twitter.com/IobeOW4EOD

— New Orleans Saints (@Saints) December 17, 2019