David Patiño: 'Gullit es un jugador de clase mundial'

Dicen que a veces las oportunidades se presentan solamente una vez en la vida. Pero Carlos “Gullit” Peña puede ser la excepción que confirme la regla. el futbolista que ha sufrido a lo largo de su carrera por un problema de alcoholismo está de regreso. Ahora es Dorados de Sinaloa quien le abre las puertas para retomar su intermitente trayectoria.

“Llegó ayer, está a prueba, viene a ponerse en forma, obviamente. Ha estado entrenando y vamos a verlo para tomar una decisión en su momento. Todos lo conocemos, no tengo nada que agregar: es un jugador de clase mundial, que así ha sido en su historia. Si está bien en todos los sentidos, será un gran aporte para el equipo”, explicó este martes el técnico del cuadro sinaloense, David Patiño.

Este martes, el Gullit estuvo ya con vestimenta de los Dorados en la ciudad de Guadalajara. El conjunto sinaloense disputó un partido amistoso frente a Leones Negros, pero Carlos Peña no tuvo minutos de acción. En los próximos días, se definirá su futuro. En el pasado, vistió las camisetas de León, Chivas, Cruz Azul, Necaxa, Rangers de Escocia y su último club fue el GKS Tychy de Polonia.

Por otra parte, Omar Bravo, veterano delantero de Leones Negros y ex compañero de “Gullit” Peña en Chivas, le deseó suerte en su regreso al balompié mexicano y confío en que será capaz de aprovechar esta nueva oportunidad que se le presenta.

“Depende solamente de él, yo no vivo con él. Entiendo que la parte que le toca hacer en la cancha como un profesional tiene que exigirse y está de más que yo se lo diga. No me siento como para dar consejo a nadie, pero esto es futbol y hay que estar bien físicamente, siempre. Sobre todo en estos tiempos que demanda más el aspecto físico. Después, la parte del talento está por descontado, lo tiene de más, ya lo ha demostrado y el futbol te da un montón de oportunidades. Hoy la tiene y ojalá la pueda aprovechar si es que se queda en Dorados”, señaló.

“Es un compañero que cuando estuvo en Chivas, más allá de lo que se le exigió como jugador, nos vino muy bien junto con el ‘Aris’ Hernández y otros jugadores que se integraron al club, por la cuestión de grupo, vestidor, no sólo por lo que aportó en la cancha. Le tengo un gran respeto, se le quiere y regresa la cartera si se la roba”, finalizó bromeando.

