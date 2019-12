Jugador se despide del América con emotivo mensaje en Twitter

Es hora de volar del Nido. José Ángel López se despidió del Club América, con una emotiva carta que compartió en redes sociales, pero sin señalar cuál será siguiente paso.

"Me llevo las mejores cosas como jugador, pero sobre todo como persona, este club me ha dado los momentos más hermosos de mi vida", resaltó el delantero de 20 años de edad, quien arribó a Coapa en 2018, luego de su paso por la Escuela de Cuauhtémoc Blanco y del club Soles de Ciudad Juárez.

El nombre de José Ángel comenzó a retumbar en la Jornada 7 del Apertura 2019, al debutar con el primer equipo y con gol contra el Toluca. Con el 0-1 a favor de los Tuzos, en el estadio Azteca, el juvenil ingresó en el segundo tiempo e igualó la pizarra tras un minuto de juego.

"Pero todo principio tiene un final y creo que éste es el momento de tomar nuevos retos en mi vida, sólo me queda decir ¡GRACIAS AMERICA!", remató el originario de Coatzacoalcos, Veracruz.

Con la camiseta de las Águilas disputó dos partidos en Primera División: 45 minutos contra los Tuzos (J-7) y 2 minutos frente al Atlas (J-8), en este semestre. Mientras que acumuló cuatro anotaciones, a lo largo de 13 cotejos con la Sub-20.

Respecto al torneo Sub-20 del Apertura 2019, el representativo azulcrema -dirigido por Guillermo Huerta-, clasificó octavo (27 puntos), pero fue eliminado en los cuartos de final, por el Atlas que empató 2-2 el global, pero se benefició del gol de visita.

