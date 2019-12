Sebastián Jurado: 'me sedujo la grandeza de Cruz Azul'

Tras tener distintas ofertas sobre la mesa, Sebastián Jurado decidió fichar con Cruz Azul por una razón: su grandeza, a la cual espera contribuir en esta nueva aventura que emprenderá con miras al Clausura 2020.

"Me sedujo la grandeza que tiene Cruz Azul, tiene una extraordinaria historia y, por supuesto toda la proyección que te puede dar como Institución y el crecimiento que te puede proporcionar, no solo en lo profesional, sino también en lo personal", mencionó el arquero de 22 años.

Jurado arribó a la Ciudad de México la tarde de este martes 17 de diciembre, pues mañana presentará los exámenes médicos con La Máquina, para posteriormente firmar su contrato que lo vincule al club por los próximos tres años.

En esta nueva travesía, el portero juvenil se mostró emocionado y dispuesto a aprender de un histórico como Jesús Corona, a quien reemplazará en un futuro en el arco celeste. "Vengo con toda la intención de aprender. Teniendo enfrente a una gran persona como lo es Chuy, porque lo conozco de las ocasiones que nos enfrentamos. Es un gran profesional que lo ha ganado todo, es campeón olímpico, capitán, me toca aprenderle mucho".

El también seleccionado nacional, aseguró que no ha tenido contacto con Robert Dante Siboldi, estratega de Cruz Azul, y quien lo dirigió en su breve paso por el Veracruz. "No he tenido la oportunidad de hablar con el profe directamente, pero espero se de pronto", mencionó.

Sebastián Jurado se consolidó como la promesa del arco mexicano, pues con los Tiburones Rojos demostró grandes actuaciones, que lo llevaron a ser de los jugadores más codiciados en este mercado de invierno, aunque fue el conjunto celeste, quien se quedó con el juvenil.

