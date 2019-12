VIDEO: 5 detenidos y 21 heridos en protestas durante el Clásico Barça-Madrid

La protesta convocada por la plataforma anónima Tsunami Democràtic, un movimiento independentista catalán, apenas incidió en la disputa entre el FC Barcelona y el Real Madrid disputado hoy en el Camp Nou.

En los disturbios, que finalizaron coincidiendo con la salida de los más de 90.000 espectadores del estadio barcelonista una vez acabado el partido, los policías detuvieron al menos a cinco personas y otras 21 han quedado heridas, todas ellas de carácter leve.

Desde primera hora de la mañana, se desplegó un amplio dispositivo, con más de 3.000 efectivos, en su mayoría de la seguridad privada del club Blaugrana, que permitió que la llegada de los equipos, los árbitros y los aficionados al estadio azulgrana se llevara a cabo sin incidencias.

Tsunami Democràtic, que había convocado una protesta desde las 16.00 horas en cuatro esquinas del estadio, reunió hasta las 17.00 horas a unas 5.000 personas, que llevaban cartulinas azules con el lema "Spain, sit and talk" (España, siéntate y habla), que querían hacer visible durante la disputa del clásico.

Los agentes de seguridad privada permitieron a los aficionados que entraran con estas pancartas, pero en cambio impidieron el paso a unas caretas con el rostro de Leo Messi, ya que la ley del deporte impide que los espectadores acudan sin mostrar su rostro.

Con el clásico en marcha, grupos de radicales han protagonizado varios disturbios en los alrededores del Camp Nou por lo que la policía catalana ha efectuado varias cargas, en las que han disparado proyectiles de "foam", para intentar que la situación no se descontrolase aún más, con vistas a la inminente salida de los más de 90.000 espectadores.

En los disturbios, al menos 21 personas han requerido atención sanitaria, todas ellas de carácter leve, de las que seis han tenido que ser trasladadas a un centro médico.

La policía autonómica de Cataluña ha detenido a cinco radicales por desórdenes públicos y por arrojar objetos a los agentes, entre ellos botellas de cristal.

En un comunicado difundido en las redes sociales una vez finalizado el partido, la plataforma anónima independentista Tsunami Democràtic, investigada por la Audiencia Nacional en una causa abierta por terrorismo, ha considerado un "éxito" haber acaparado el "foco mediático" con su lema "Spain, sit and talk" y ha asegurado que han logrado su objetivo de que su mensaje se viera en el campo y las gradas.

No obstante, Tsunami ha admitido que tenían prevista una "gran acción" -que no han concretado- para hacer evidente su lema en el campo, aunque reconoce que no la han podido llevar a cabo "por la actuación policial".

