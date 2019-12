VIDEO: Futbolista es detenido por golpear a su pareja

Jean Paulo Fernandes, portero del Sao Paulo de Brasil fue detenido, luego de ser acusado de violencia doméstica en Orlando, Florida.

Te puede interesar: ¡Rafael Nadal se proclama campeón del mundo!

El guardameta de 24 años de edad, aún no comparece frente a un juez, tras la polémica en la que se encuentra envuelto, pues su esposa Milena Bemfica, publicó una serie de videos en redes sociales, mostrando heridas que -supuestamente- el futbolista le hizo al golpearla.

"Gente, estoy en Orlando y miren lo que me acaba de hacer Jean. Alguien que me ayuda, me acaba de pegar. Ten calma mamá, estoy bien, pero quiero justicia", son las palabras de la mujer en dicho filme, el cual se viralizó y llegó a las autoridades.

De acuerdo al informe proporcionado por la policía local, Fernandes se encontraba en Orlando disfrutando de unas vacaciones junto a su esposa y sus dos hijos, y fue en la ciudad donde habrían ocurrido los hechos, aunque no se tiene mayor información de la detención.

Jean firmó contrato por cinco años con Sao Paulo a finales de 2017; sin embargo, el club analiza la situación, pues podrían rescindir de su contrato, aunque esperarán la resolución del caso.

TE RECOMENDAMOS