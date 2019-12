Joven se hace pasar por futbolista y estafa a cuatro equipos

Bernio Jordan Enzo Verhagen, personaje nacido en Surinam pero naturalizado holandés, se ha convertido en una de las recientes historias atípicas que nos ha dejado el futbol en los recientes años, tras jugar para grandes clubes en el mundo, incluido el Audax Italiano de Chile, uno de los conjuntos de más prestigio en dicho país, esto haciéndose pasar por jugador profesional.

De acuerdo con el portal Vice, Bernio se desempeñó como extremo derecho, sin embargo, sus habilidades nunca terminaron por convencer a los visores para promoverlo a una categoría mayor, por lo que tan solo llegó a disputar partidos como parte de las divisiones juveniles del conjunto holandés del Willem II.

Sin embargo, para el holandés esto no fue suficiente y no se conformó con no haber debutado de manera profesional y comenzó a hacerse pasar por futbolista profesional para ser reclutado y fichado por clubes alrededor del mundo, siendo el FC Dinamo-Auto, en Transnistria, estado separatista de Moldavia que se independizó a principios de la década de los 90.

La vida de Verhagen dio un giro inesperado el pasado mes de julio cuando el 26 de dicho mes, El Cape Town City FC, uno de los clubes de mayor prestigio en el futbol sudafricano lo anunció como su flamante refuerzo, a pesar de que ningún seguidor de dicho club e incluso algunos de los dirigentes, sabían de quién se trataba ni de darse cuenta que con el equipo de Moldavia no disputó minutos.

Sin embargo, su aventura en el país mundialista en 2010 terminó tan solo un mes después de nueva cuenta sin contar con minutos dentro del terreno de juego, por lo que todo parecía a aclararse, sobre la verdadera identidad del holandés. Pero de nueva cuenta se las ingenió para fichar con su tercer club en menos de un año y así llegar al futbol chileno con el Audax Italiano.

Pero su aventura en el país andino tampoco terminó de buena manera, pues el jugador salió por la puerta de atrás haciendo acusaciones de racismo en contra de algunos de sus compañeros. "Me decían mono, negro, no me llamaban por mi nombre. También me decían puta. Al principio fue en tono de broma, pero yo les dije que me molestaba. Y no quisieron parar. Todo el día me llamaban negro", explicó en entrevista para La Tercer.

Esto hizo que de nueva cuenta cambiara de aires, pero en esta ocasión no lo hizo solo. Pues durante su estancia en Santiago, conoció a una joven chilena quien se hizo su novia y viajó con él a Dinamarca para fichar por el Viborg FF, viaje en el que supuestamente tuvieron problemas de violencia doméstica, mismos que nunca se aclararon.

posteriormente el Viborg FF lanzó un comunicado en el que informaron sobre el fichaje de Verhagen a quien pensaron reclutar de la agencia Stellar Group, misma que posee a jugadores como Gareth Bale, motivo por el cual abrieron una investigación junto con la policía danesa y posteriormente rescindieron su contrato.

Horas más tarde el estafador Verhagen fue atrapado por la policía e intentó escapar, sin embargo, fue localizado tratando de salir de Suecia y fue llevado a prisión, en donde se encuentra tras su aventura dentro del mundo del futbol.

