Muere ex futbolista de Murciélagos en accidente automovilístico

Shahdon Winchester, ex futbolista de Murciélagos, perdió la vida en un accidente automovilístico, en Gasparillo, Trinidad y Tobago, este jueves 19 de diciembre, así lo informó la Asociación de Futbol de Trinidad mediante redes sociales.

"Noticias trágicas y desgarradoras que acaban de llegar. El delantero de Trinidad y Tobago, Shahdon Winchester, ha sido confirmado como una de las personas que murieron en un accidente vehicular esta mañana en Gasparillo. Esta es una noticia verdaderamente trágica para nosotros. Que su alma descanse en paz eterna", publicó la TTFA.

Tragic and Heartbreaking news just coming to hand.

Trinidad and Tobago forward Shahdon Winchester has been confirmed as one of the persons who have died in a vehicular accident this morning in Gasparillo.

This is truly tragic news for us. May his Soul Rest In Eternal Peace. pic.twitter.com/VjlWp0VbE7

— TTFA (@TTFootballAssoc) December 19, 2019