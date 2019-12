Pablo Ceppelini es el segundo refuerzo de Cruz Azul

El mediocampista uruguayo llegó ayer por la tarde a la Ciudad de México para reportar en las instalaciones de la Noria en donde presentó los exámenes médicos correspondientes y posteriormente fue oficializado como el segundo fichaje del conjunto de la Máquina de cara al Clausura 2020.

Tras despedirse de Atlético Nacional, el uruguayo de 28 años llega al balompié mexicano consciente de lo que representa jugar para una institución como Cruz Azul y la constante presión que involucra ser parte de una plantilla que espera con ansias ganar un título de liga temporada tras temporada.

Te puede interesar: En América se sienten obligados a terminar campeones

“Sé que Cruz Azul es un equipo grande y que hace años no gana el título del futbol mexicano. La verdad que uno llega con muchas expectativas a aportar su granito de arena y espero dar lo mejor para este club. Hable con Siboldi, me dio la bienvenida y me están esperando para empezar a trabajar y estoy con muchas ganas de empezar esta aventura acá en México”, explicó en su llegada a la Ciudad de México.

Te recomendamos