El delantero que despreció a los Tigres por la MLS

En Tigres comienzan a renovar la plantilla es por eso que el argentino Lucas Zelarayán se convirtió en nuevo jugador del Columbus Crew.

TE RECOMENDAMOS Fechas y horarios para mexicanos en octavos de la Concachampions

Mediante un anunció a través de sus redes sociales el equipo de la MLS le dio la bienvenida al futbolista argentino de 27 años de edad, quién se unió a la plantilla del Columbus por una cifra récord en la historia del club, según mencionaron a través de un comunicado, en el que portará el dorsal 10.

Por su parte, Tigres anunció la transferencia definitiva del jugador deseándole suerte en su nuevo equipo.

Zelarayán conquistó seis títulos nacionales y uno internacional; tuvo 139 apariciones, marcó 23 goles y proporcionó 14 asistencias en todas las competencias con el conjunto de la UANL de 2016-2019.

"En Argentina con Belgrado, en México con Tigres y ganaré en Columbus Crew. Es nuestra hora, ganaremos juntos": dice Lucas en un video compartido en redes sociales.

Welcome to Columbus, @Lucazelarayan31!

The Argentine midfielder joins #Crew96 from @TigresOficial for a Club-record transfer fee.

— Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) December 20, 2019