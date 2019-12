Las diez máscaras y cabelleras más importantes que cayeron en éste 2019

Un año más que termina y en la lucha libre se vivieron grandes momentos y la finalización de grandes rivalidades, no sólo entre Blue Demon vs Dr Wagner Jr, sino las micro estrellas y hasta las luchadoras dieron de que hablar en espectaculares luchas de apuestas

1.-Akuma y Camorra

Estos dos rudos se enfrascaron en una rivalidad con Yago y el Hijo del Signo en la Arena México, por lo que todo concluyó el 1 de enero de 2019, cuando Akuma cayó ante Yago en la última caída y tuvo que mostrar su rostro y señalando que su nombre es José Luis Florencio Martínez.

Akuma dice llamarse José Luis Florencio Martínez, originario de Saltillo, Coahuila. Tiene 22 años de edad y 6 como luchador profesional. @CMLL_OFICIAL @Arena_MX #SinPiedad pic.twitter.com/7KzM78I9pH — Saúl Cano (@Saul_oCano) January 2, 2019

2.- Terrible y La Bestia del Ring

En marzo de 2019, Los ingobernables Terrible y Bestia del Ring acorralaron a Niebla Roja y Ángel de Oro hasta el borde de que era inevitable la lucha de apuestas. Ambas parejas estelarizaron el "Homenaje a 2 Leyendas". En esa función los Hermanos Chávez se llevaron la victoria.

#PuraLucha MUCHA PIEZA Terrible y Bestia del Ring no tuvieron piedad y acabaron de manera espectacular con los hermanos Chávez. Los rudos cobraron venganza y se llevaron la pelea La mejor lucha sólo por @CMLL_OFICIAL 🤼‍♂️🔥 ¡TU MÁSCARA NUESTRA PASIÓN! pic.twitter.com/JNTuVLeQFQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 23, 2019

3.- Disturbio

Uno de los rudos que viene en ascenso en el CMLL expuso su melena ante Metálico, después de semanas de rivalidad en la que ambos sacaron sus "mañas" más ocultas. Al final,"El Tigre metálico" logró rapar a Disturbio en la Arena Coliseo, en mayo de 2019.

DISTURBIO PERDIÓ LA CABELLERA ESTÁ NOCHE EN LA ARENA COLISEO

Recibiendo una sopa de su propio chocolate, Disturbio perdió la batalla por las cabelleras con Metálico cuando este aprovechó un descuido del referee para aplicarle un faul… pic.twitter.com/TlO3iXIxcd — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 5, 2019

4.- Máscara Año 2000

"El macho de lagos" expuso una vez más su cabellera, ahora ante uno de los luchadores más completos del CMLL como es Último Guerrero. La lucha se realizó el 31 de mayo de 2019 en la Catedral de la Lucha y terminó con un "Guerrero Splahs" a favor del último de su estirpe.

5.- Kaho Kobayashi

La nipona se enfrascó en una rivalidad con la mexicana Amapola y concluyó el 31 de mayo en la México, y en una desgastante y emocionante mano a mano, la ruda Amaola aplicó sus alas del infierno para llevarse el triunfo.

KAHO KOBAYASHI PAGO CON SU CABELLERA LA DERROTA

Esta noche "La Flor Letal" Amapola fue mejor y Kaho tuvo que pasar por la humillación de dejar su cabellera en el ring de la Arena México. https://t.co/oV00xpwhrF — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 1, 2019

6.- Dr. Wagner Jr.

Una de las grandes historias del 2019 culminó en Triplemanía XXVII, cuando dos hijos de leyendas se enfrentaron en una lucha de máscara vs cabellera. Blue Demon Jr. no dejó ni respirar a Wagner y al final, con un polémico ladrillo quebrado en la frente del Galeno, terminó rapado y con la posibilidad de un retiro, algo que no se concretó

El momento que Blue Demon Jr le quita la cabellera a Dr. Wagner Jr. En #TriplemaníaXXVII y lo vivimos por @canalspace pic.twitter.com/zDimX44gx5 — Space (@canalspace) August 4, 2019

7.- Chamuel

En la histórica primera lucha de apuestas entre microestrellas Chamuel sucumbió ante Microman, en el 86 aniversario del CMLL, en septiembre, perdiendo su máscara, siendo una de las luchas que más impactó a los asistentes por la entrega de ambas estrellas.

8.- Negro Casas

En una jaula en la que se vieron involucrados siete luchadores, el 4:40 fue quien perdió su prestigiosa cabellera ante Último Guerrero, una lucha de apuestas inédita y que dejó con un buen sabor de boca a los asistentes del 86 Aniversario.

El ganador de la lucha de cabelleras en jaula del #86AniversarioCMLL es el Último Guerrero que venció al Negro Casas @CMLL_OFICIAL @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/OHbJk6iGr5 — Uriel Martínez López (@uris_martinez) September 28, 2019

9.- Monster Clown

El ex integrante de los PShyco Circus tuvo que terminar de la peor forma su rivalidad con Aerostar, cuando, en una jaula en Triplemania Regia, fue el último en salir y tuvo que ser despojado de su máscara ante el público de Monterrey, Nuevo León y ante su rival técnico.

#LuchaAztecaAAA💥🤼‍♂️ Monster Clown rompe el silencio luego de haber perdido la máscara ante Aerostar en la #TriplemaníaRegia. ¡👊Viene la versión más temible de Monster👊! pic.twitter.com/bQQTgY2mWP — Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) December 6, 2019

10.- Lady Maravilla

La luchadora buscó acabar con Big Mami pero, en Guerra de Titanes, tuvo que entregar su melena ante latécnica después de la intervención de Niño Hamburguesa.