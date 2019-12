Mikel Arteta es nuevo entrenador del Arsenal

Luego de que los malos resultados no acompañaron de la mejor manera al técnico español Unai Emery al frente del Arsenal y de que Fredrick Ljunberg no lograra convencer a la directiva para ocupar el cargo como técnico definitivo. La plana mayor del cuadro londinense apostó por el ex jugador Mikel Arteta como su nuevo timonel para buscar pelear por puestos europeos en la Premier League.

El español se convertirá en el vigésimo técnico al frente de equipo londinense y firmó un contrato por las próximas tres temporadas, en las que espera devolver a los ‘Gunners’ a la pelea por la contienda del campeonato inglés.

Arteta estuvo vinculado con el club hasta 2016, año en el que anunció su sorpresivo retiro de las canchas a la edad de 33 años, para así comenza una aventura como auxiliar técnico en el conjunto del Manchester City a lado de Pep Guardiola, con quien conquistó un par de títulos de Premier League.

De esta manera el debut de Arteta podrá darse este sábado ante el conjunto del Everton, el cual curiosamente fue el primer equipo del español en su llegada al balompié inglés.

