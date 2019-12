Trasciende que secuestro de Rubén Omar Romano fue por un tema político

Vaya información que soltó Ignacio Suárez mejor conocido como ‘El fantasma’, en su columna de este viernes en el diario Récord y es que el periodista publicó un testimonio donde, aparentemente, el secuestro de Rubén Omar Romano en el 2005 tuvo que ver con un tema político.

En la información existe el testimonio de una persona que habría trabajado en la AFI durante el año del secuestro de Romano y quien explicó las causas por las que el entonces técnico de Cruz Azul fue privado de su libertad, aunque aseguró que inicialmente el estratega argentino no era el objetivo.

“Mira, en julio de 2005, pasó lo de Romano porque necesitábamos una 'Caja China'. Lo del desafuero del 'Peje' que fue, si no mal recuerdo, en abril, nos estaba haciendo mucho ruido. Desde la oficina, se hizo el encargo de esa 'Caja China' que debería ser muy 'limpia' -¿encargaron el secuestro de Rubén (Romano) desde la AFI?–, lo interrumpí-. No, no necesariamente íbamos por Romano, el encargo era un jugador famoso y para su desgracia le tocó a él”, fueron las palabras de Nicolás ’N’, como Suárez lo llamó en su texto.

La versión también asegura que cuando Romano fue liberado ya se tenía pactada una entrevista exclusiva con Tv Azteca y Javier Alatorre: “Pero en la tele decidieron que el que iba a ir era Javier Alatorre, al que tuvimos que esperar a que llegara. Por eso Rubén se quedó una hora o más dentro de la casa, porque NO llegaba Alatorre. Cuando llegó, lo sacamos y sólo habló con Javier, Azteca tuvo la gran exclusiva”.

