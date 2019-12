EN VIVO: Rayados le da la vuelta al marcador; Monterrey 2-1 Al Hilal

Rayados de Monterrey llega a éste partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes después de haber dado un gran partido contra Liverpool, pero ahora enfrentará al Al Hilal con un cuadro alternativo, ya que ha mandado a nuee elementos de regreso a México con miras en la final de la Liga MX.

Monterrey busca repetir la hazaña conseguida en 2012 y conseguir el tercer lugar del Mundialito.

🔷 Here is today’s Starting lineup and Substitutes for #AlHilal_Monterrey ⚽️#AlHilal 💙#ClubWC 🌎🥉#ALHILALatClubWC 🤩 pic.twitter.com/khQc5z3Dbd

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 21, 2019