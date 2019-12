Fallece Martin Peters, campeón del mundo con Inglaterra

El mundo del futbol se viste de luto tras el fallecimiento de la leyenda de West Ham e Inglaterra, Martin Peters, que murió a los 76 años.

Peters anotó para Inglaterra en la final de la Copa del Mundo de 1966, cuando los Ingalterra venció a Alemania Occidental 4-2 en Wembley.

El sitio web de West Ham publicó: Es con profunda tristeza que anunciamos que Martin falleció pacíficamente mientras dormía a las 4.00 am de esta mañana.

"Un esposo, padre y abuelo amados, y un hombre amable, gentil y privado, estamos devastados por su pérdida, pero muy orgullosos de todo lo que logró y consolados por los muchos recuerdos felices que compartimos.

En 1998, fue nombrado en el Football League 100 Legends, además de ser incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Inglés en 2006. En 2016, se anunció que Peters padecía de la enfermedad de Alzheimer

Participó con la selección de fútbol de Inglaterra en 67 ocasiones y convirtió 20 goles, entre ellos, el gol marcado frente a Alemania Occidental en la final de la Copa del Mundo de 1966, donde se consagró campeón con la selección inglesa.

Como jugador fue parte del West Ham, Tottenham, Norwich, Sheffield y Gorleston.

Con los Hammers consiguió la FA CUP (1964) y la Recopa Europea (1965), mientras que con los Spurs consiguió la Copa de la UEFA ( 1972) y dos copas de Liga (1971 y 1973).

We are deeply saddened to hear the news of the passing of club legend Martin Peters. https://t.co/69IazGy1ZW

— West Ham United (@WestHam) December 21, 2019