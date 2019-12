Mohamed Salah es nombrado el mejor jugador del Mundial de Clubes

El egipcio Mohamed Salah ha sido declarado mejor jugador del Mundial de Clubes Catar 2019, en el que su equipo, el Liverpool inglés, se ha proclamado campeón al vencer en la final al Flamengo por 1-0 con un tanto en la prórroga del brasileño Roberto Firmino.

Salah ha sido titular en los dos partidos disputados por el equipo que dirige el alemán Jurgen Klopp, y en la final fue reemplazado en la prolongación del segundo periodo de la prórroga por el suizo Xherdan Shaqiri.

El egipcio releva en el palmarés al galés Gareth Bale, que que fue considerado el mejor del torneo disputado el pasado año y en el que logró su tercer título seguido el Real Madrid.

Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is 🥁 📣 @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019

El Balón de Plata fue para Bruno Henrique, jugador del Flamengo, que cuajó una magnífica final, y el Balón de bronce para el también brasileño Carlos Eduardo, del Al Hilal saudí.

Time to recognise some of the outstanding performers at the #ClubWC 👏 Congratulations, Carlos Eduardo! pic.twitter.com/2vONngytpC — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019

El premio al Juego Limpio fue para el Esperance de Túnez, campeón africano.

