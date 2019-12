Ruben Omar Romano niega que su secuestro haya sido 'montado'

El técnico Ruben Omar Romano salió a aclarar los rumores que apuntan que su secuestro fue montado por Genaro García Luna : "Me gusta aclarar, es una tontería decir que lo mío es montado, lo que viví yo, no lo vive nadie.”

En una entrevista con ESPN el entrenador argentino ha revelado detalles de su secuestro y posterior rescate y en el que se ha visto involucrado el político García Luna.

"El día de mi rescate supuestamente me iban a cambiar a otra banda, escuché en unas grabaciones. ¡Cómo no recordarlo! Me iban a cambiar ese día a otro lugar, por lo que sé, sentí mucho temor cuando escuché el portazo, corretiza, se abrió la puerta y estaba tirado en el colchón. Me tranquilicé por supuesto, fue un momento muy fuerte”

Al ser cuestionado si tiene alguna relación con el ex encargado de la AFI, el técnico remarcó que sólo estuvo en contacto una vez

"Nunca tuve contacto con García Luna, sólo el día que fue la conferencia de prensa y ya”, agrega Romano. “No hubo amenazas ese día en contra de mí”.

Cabe recordar que hace unos días corrió la información de que el secuestro que sufrió Romano en el 2005 tuvo que ver con un tema político, así fue señalado por el periodista Ignacio Suárez en su columna que se publica en Récord.

