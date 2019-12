Gullit Peña aún tiene contrato en Polonia, asegura su ex equipo

Todavía no inicia el torneo y ya empezó la polémica vuelve a envolver el entorno del Gullit Peña, ya que su ex equipo, el GKS Tychy, asegura que todavía tiene contrato vigente con ellos, por lo que no podría fichar con Correcaminos.

La equipo polaco emitió un comunicado donde aseguró que Gullit tiene un contrato vigente y que no se estableció un acuerdo de transferencia entre ambas instituciones, por lo que el jugador no tenía derecho de fichar con otro club.

"En relación con los informes en los medios sobre el nuevo club Carlos Peña, le informamos que el jugador todavía tiene un contrato válido con GKS Tychy .

El contrato con el jugador de 29 años es válido hasta el 30 de junio de 2020 .

Carlos Peña fue anunciado éste domingo 22 de diciembre como jugador de Correcaminos con un contrato de cinco meses.

