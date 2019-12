Pizarro asegura que Monterrey tiene la mejor plantilla de México

Durante su llegada al aeropuerto de Monterrey, los jugadores y cuerpo técnico de Rayados comenzaron a calentar la final del futbol mexicano, así lo demostró Rodolfo Pizarro.

"Somos un rival muy fuerte, que tenemos la mejor plantilla de México y va a ser un muy buen partido", señaló el mediocampista mexicano en su arribo a tierras mexicanas.

"Venimos muy bien mentalizados, con muchas ganas de disputar la Final. Hicimos un buen torneo (en Qatar), fue buena experiencia y ahora a pensar en la Final; sólo me enfoco en mi equipo y en cómo estamos", añadió a los medios de comunicación.

Mientras que Miguel Layún no se siente culpable de la eliminación de Rayados ante el Liverpool y espera dar una buena actuación en el final contra América.

"Las críticas no las voy a callar nunca. Di por perdida esa batalla hace muchos años. En el futbol eres tan bueno o tan malo como tu última actuación. No hago esto por satisfacción propia. No vivo para las críticas, vivo para dar lo mejor de mí, para mi gente. Si de paso podemos callar algunas bocas, siempre es agradable", confesó el volante.

