Reportan que Mr. Niebla se encuentra grave de salud

Una vez más el mundo de la lucha libre entra en preocupación por el estado de salud de Mr Niebla.

TE RECOMENDAMOS Cinta de Oro presume nueva máscara en honor al América

De acuerdo a una publicación de ‘El Dandy’ en redes sociales, informó que iría al hospital a ser internado de nueva cuenta, debido a la infección de sangre que lo ha venido aquejando desde hace algunos meses.

“BUENOS DIAS AMIGOS, HUMILDEMENTE LES PIDO UNA CADENA DE ORACIONES PARA MI AMIGO Y LUCHADOR PROFESIONAL EL SR. MR. NIEBLA, EL APESTOSO MAYOR, ME ACABA DE LLAMAR HACE UNOS MOMENTOS Y AL PARECER LO VAN A INTERNAR DE NUEVO, ME DA MUCHA TRISTEZA TENER QUE DECIRLES QUE SU ESTADO DE SALUD AUN ES DELICADO, YO EN ESTAS FECHAS DE FIN Y PRINCIPIO DE AÑO SE LOS VOY A DECIR, NO ME GUSTAN, POR QUE MUCHOS COMPAÑEROS Y MUCHOS AMIGOS ME HAN DEJADO SOBRE TODO EN ESTAS FECHAS, TU PUEDES NIEBLA, ACUERDATE LAS PALABRAS QUE TE DIJO TU HERMANO HACIA MI Y YO TE QUIERO VER CHINGON 100% CHINGON Y QUE REGRESES AL AMOR DE TODOS NOSTROS LA LUCHA LIBRE, AMIGOS OREMOS POR EL PRONTO REESTABLECIMIENTO DEL APESTOSO MAYOR MR. NIEBLA MI AMIGO, DILES QUE NO TE PROGRAMEN” se lee en el mensaje.

El pasado 28 de octubre, el Rey del Guaguancó dio a conocer que entró al hospital por una bacteria en el torrente sanguíneo, que debilitó articulaciones y huesos.

Apenas la semana pasada el enmascarado anunció que se realizará una función en beneficio, donde recaudaría fondos para poder seguir su lucha.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Maradona revela que fue 'secuestrado por OVNIS' durante tres días seguidos