Le arrancan la nariz a estatua de Zlatan Ibrahimovic en Suecia

El odio hacia Zlatan Ibrahimovic en su natal Malmo, Suecia, se ha hecho más que evidente luego de que aficionados al club de dicha ciudad reprocharan en contra del atacante el hecho de adquirir al máximo rival deportivo para la institución. Por lo que como protesta, han vandalizado en más de una ocasión la estatua que se le dedicó al ex jugador del Manchester United y PSG.

La madrugada de este lunes la estatua de Ibrahimovic amaneció sin nariz y sin un pie. Los cuales de acuerdo a reportes del diario Kvallsposten de aquella ciudad, fueron destriuidos con ayuda de una sierra.

Anteriormente, la estatua de 'Ibra' ya había sufrido otras afectaciones, tales como marcas con pintura y leyendas en contra del jugador, así como cubrir su cabeza con bolsas de plástico. Esto como un claro mensaje de la afición que un día se consideró aficionada a Zlatan y que se sintió traicionada con la determinación del atacante de adquirir en parte minoritaria al Hammarby IF.

Zlatan Ibrahimovic's nose has been cut off his statue in Malmo 👃

The statue has been vandalised several times since the Swedish striker bought a stake in rival club Hammarby. pic.twitter.com/1IbDPrbjNB

— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2019