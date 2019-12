¡Enorme gesto navideño! 'Chofis' López visita a niña en hospital

View this post on Instagram

Hoy me toco estar aquí sin mi familia por cuestiones del fut, pero quiero contarles que hoy fue un día muy lindo me tocó vivir dos momentos muy importantes que quedarán marcados en mi vida 🙏en este día tan bonito ❤️🙏 FELIZ DE LA VIDA doy gracias a DIOS por todo!! Y les deseo una muy bonita feliz navidad 🎄❤️🙏 que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos bendiciones 🤟 DIOS ES GRANDE 🙏❤️