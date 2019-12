'Gio me dice que vaya al América': Jonathan dos Santos

No es un secreto el cariño que los hermanos dos Santos tienen por las Águilas del América, razón por la que Giovani dos Santos decidió fichar con el conjunto de Coapa, y espera convencer a su hermano para que emule dicha decisión.

"Él (Gio) está feliz. Desde el primer día que llegó lo trataron como si hubiera estado muchísimo tiempo en el América, me habla maravillas. Obviamente me dice vente al América, vente conmigo. Pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, si fuera por mí me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo. Y Gio está feliz aquí, si fuera por él se quedaría aquí el resto de su vida. También es el club de sus sueños", mencionó Jona a ESPN.

Jonathan dos Santos se encuentra en la Ciudad de México, alistándose para apoyar a su hermano y al América para la final del Apertura 2019 ante los Rayados de Monterrey. Incluso, asistió a la cena navideña que tuvo el equipo en el hotel de concentración, acompañados de sus familiares.

SUEÑA CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Para Jona, sería un sueño representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues sería la última oportunidad que tendría para hacerlo. "Es una espinita que se me quedó desde la vez pasada que no pude asistir, a Londres. Me encantaría representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, donde todo mundo te ve representando a tu país. No se sabe todavía, no me han dicho nada. Hay muchos jugadores mayores de 23 que pueden asistir".

