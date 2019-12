Manchester City estuvo cerca de fichar a Messi... ¡por error!

¿Se imaginan a Lionel Messi fuera del Barcelona?, eso pudo ocurrir en 2008, cuando el Manchester City estuvo cerca de hacerse de sus servicios por error, el cual detectaron a tiempo, y se echaron para atrás en la negociación con el conjunto catalán.

Garry Cook, CEO de la institución en aquel entonces, reveló a The Athletic, el curioso momento que vivió con los representantes de Thaksin Shinawatra, propietario del equipo inglés en aquel año.

"Estábamos en Londres en una videollamada. Pairoj Piempongsant (trabajador del dueño) se estaba calentando. El teléfono estaba en la mesa y estaba hablando con Paul Aldridge (director de operaciones), quien había estado en el West Ham”.

Te puede interesar: Acusan a dos futbolistas de violar a una joven junto a ocho hombres

“Imagina la escena, estaba Paul con su acento londinense: ‘Pairoj, debes decirme qué estamos haciendo. Se está saliendo de control'. Pairoj estaba en una sala de prensa, recibiendo un masaje y gritando: 'yes, yes, yes, very messy, messy. It's getting messy (Sí, sí, sí, es un desastre, se está complicando todo)".

Cook también narra que en ese momento, hubo errores de conexión, por lo que él entendió "que debían ir por Messi", por lo que se acercó al Barcelona para preguntar por el astro argentino, que apenas comenzaba a brillar. Ofreciendo hasta 80 millones de euros. Cantidad que sedujo al conjunto español, pues era mucho, por apenas un joven de 21 años de edad.

Sin embargo, la negociación se cayó, en cuanto los dueños del City se enteraron de ello. "David Richards me llamó de parte de la Premier League y me dijo: "¿pusiste una oferta por Lionel Messi? ¿ochenta millones de euros? ¿estás loco?".

Tras dicha situación, Cook no realizó una oferta formal por La Pulga, y decidieron fichar a Robinho del Real Madrid.

TE RECOMENDAMOS