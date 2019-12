'El mejor soy yo, no tengo defectos': Cristiano Ronaldo

Cristiano no tiene duda en ser el mejor jugador del mundo en la actualidad y así lo aseguró en entrevista para DAZN Italia, en donde resaltó no tener defectos y confía en poder obtener títulos a final de temporada con la Juventus equipo con el que además dijo sentirse feliz.

"El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos. La Juve es mi prioridad, me encanta y también la cultura italiana, estoy feliz aquí y quiero jugar unos años más", explicó el portugués.

Cristiano también se atrevió a revelar que la Eurocopa obtenida con Portugal en 2016 ha sido hasta ahora su título más valioso, dando a conocer la descontrolada celebración tras ser campeón de Europa. Asimismo reconoció el que considera la mejor anotación hasta ahora en su carrera.

"La Euro fue el trofeo más importante de mi carrera. Me reí, lloré, hice de entrenador y me emborraché después del partido. Ese día fue esepcial. Mi mejor gol, fue la chilena contra la Juventus… Todos me aplaudieron, fue espléndido. Hoy estoy feliz en la Juventus, me gusta todo del club, que es el mejor club de Italia, tiene una historia extraodinaria. También amo Italia y la cultura", recalcó.

