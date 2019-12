'En el Azteca le daremos la vuelta': Miguel Herrera

Miguel Herrera, técnico del América, dijo desconocer las razones por las que el árbitro Luis Enrique Santander no acudió al VAR para revisar una posible falta sobre el portero Guillermo Ochoa, previo al segundo gol de Monterrey.

"No entiendo por qué el árbitro no va al VAR a revisar la jugada, el VAR está para ayudar, ya no le podemos reclamar al árbitro, la decisión final es de árbitro", dijo.

En conferencia de prensa tras la derrota 2-1 en la ida de la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el Piojo dejó en claro que su escuadra tiene los argumentos para darle la vuelta el domingo en el estadio Azteca y lograr el título.

"El equipo se va reponer, cerramos bien los espacios, hay que trabajar y en el Azteca le daremos la vuelta. El equipo hizo un buen trabajo, la ventaja es mínima y le daremos la vuelta. Hay mucha (confianza)", apuntó.

Reiteró que tiene "confianza en el grupo, se mata por conseguir los resultados, hicimos un partido bueno, se nos escapa un partido que pudo haber sido mejor, hay que ganar para levantar la copa".

Reconoció que necesitan una mayor concentración en las acciones de táctica fija, ya que los Rayados lograron sus anotaciones por esa vía.

"Me parece que debimos haber estado más atentos en la pelota parada, debemos estarlo, desafortunadamente en esa falta de atención recibimos los goles, con un hombre menos es difícil mantenerse en la pelea, pero le iremos a dar la vuelta en Ciudad de México", sentenció.

