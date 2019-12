VIDEO: Cristiano le enseña trucos de brincos a Djokovic

Cristiano Ronaldo y Novak Djokovic presumieron el entrenamiento que tuvieron juntos, donde el atacante portugués, le mostró sus trucos de brincos, luego del impresionante gol que realizó frente al Sampdoria, el cual le dio la vuelta al mundo.

"Enseñando a Dokovic como saltar. Fue un placer verte y entrenar contigo mi amigo", escribió el elemento de la Juventus de Turín mediante su cuenta de Twitter.

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019