“No siempre hay ganas de luchar por México”: Ingrid Drexel

La ciclista mexicana especialista en ruta, habló de la actualidad del deporte nacional argumentando que los problemas políticos siempre terminan por dejar en desventaja a los atletas, tal y como le ocurrió a ella en los pasados Juegos Olímpicos donde le quitaron su lugar.

¿Cómo calificas este 2019 dentro de tu carrera profesional?

— No tuve mucha actividad, comencé en febrero. Después me fui al primer bloque europeo, pero tuve complicaciones físicas con mi pierna izquierda y con mi espalda baja, porque desde hace más de aun año ya tenía esos problemas. Y hablé con mi equipo, me dijeron que lo mejor sería tomar un descanso porque primero está la salud y ya no tuve más competencias ni actividad.

¿Cómo va tu proceso de recuperación?

— Ya me dieron de alta. Es un proceso largo. No me da certeza de que pueda recuperar mi nivel al 100% porque era un problema en una arteria de la parte iliaca, en una de la ingles, la que conduce la sangre al corazón y las piernas, pero el doctor me dijo que ya puedo empezar a realizar actividad física y que empiece de menos a más.

¿Qué tan lejos te ves para pelear por un lugar a Juegos Olímpicos?

— No sé si estoy lejos o no, pero mis prioridades cambiaron a raíz de eso. No fui partícipe en la obtención de la plaza olímpica, aunque la gente lo vea así no creo que sea éticamente correcto si no fui partícipe en luchar por un lugar. Creo que ahorita ya está muy definido entre quienes van, y yo decidí poner primero mi salud y posteriormente lo demás. Tengo 18 años en el deporte, a mí me quitaron mi lugar en el 2016 y es mejor darle una oportunidad a la gente que luchó por esa plaza.

¿Qué opinión tienes del deporte mexicano a nivel directivo?

— Me da tristeza, me da impotencia. Creo que es un tema con el que luchamos los deportistas día a día. Al final entrenamos para obtener plazas y que todo termine por ser algo político, de favores y conveniencia, la verdad que sí desanima al atleta y la verdad es que no te dan ganas de seguir luchando por el país. Realmente me da impotencia ya lo he vivido. Es muy difícil luchar con los de arriba porque ellos te dejan fuera y se acabó es una lucha de poder muy difícil.

¿Cuál es tu impresión del trabajo que ha hecho Ana Guevara al frente de Conade?

— Creo que muchos estamos desilusionados. Yo pensaba que las cosas se iban a hacer de forma distinta con Ana Guevara, fue una excelente atleta mexicana, fue olímpica y ella se retiró por la falta de apoyo y por lo malo que pasaba. Pensábamos que si ella lo había vivido estas cosas no iban a pasar, pero empezaron a quitar becas y demás, y pues eso causó mucha revolución. Mientras sigamos así el deporte mexicano nunca va a avanzar.

Yo tenía beca completa y ya me la quitaron. Si es algo difícil (recuperarla) hay que pasar muchos filtros, no están dando más becas, al contrario, están recortando y como yo voy a estar en reposo pues como que no tengo manera de que me la regresen. Si regreso para el siguiente ciclo y me la gano, sí voy a luchar por ella.

¿Qué tan complicado es convertirte en ciclista profesional en México?

— Comencé con la montaña luego ruta y pista, y ahorita ya tengo 7 años en pura ruta. A veces hago competencias en pista pero ya no es mi foco principal. Primero que nada no hay que desanimarse, hay que sufrir, comprometerse al cien y estar dispuesto a hacer algo que no es de la noche a la mañana, porque son horas de mucho trabajo y hay que estar consciente de todo eso, no es difícil, sino simplemente echarle todos los huevos a la canasta. Es un deporte caro, pero sí hay gente que quiere apoyar fuera del gobierno, sí se puede, yo recomendaría no desesperarse.

¿Cuál fue tu impresión al participar en el reality Exatlón México?

— Fue una experiencia muy grata, aprendí mucho de mis compañeros y de lo que tienes, porque aprendes a que se puede vivir con lo básico. Pero más que nada me llevo las historias de vida de todos. Es algo muy padre, no me arrepiento de haber aceptado. Es una reality diferente. Habrán cosas que están montadas, pero en la competencia siempre que gane el mejor, como en todo.

Estás casada con el portero de Xolos de Tijuana, Gibrán Lajud, ¿te consideras futbolera?

— Yo le voy al equipo en el que mi esposo esté. No era futbolera, pero como buena regia mi familia de toda la vida es Tigre, yo decía que le iba a Tigres, pero a raíz de que empecé a salir con mi esposo ya me metí mucho más al mundo del futbol, es un mundo muy padre y muy interesante y pues le voy a mi esposo.

FICHA

Ingrid Drexel Clouthier

Nació el 28 de julio de 1993

en Monterrey.

Representó a México en Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Ha ganado el Campeonato mexicano contrarreloj en 2012, 2013, 2015, 2017 y 2018.

Ha ganado el Campeonato mexicano de ruta en 2012, 2013 y 2017.