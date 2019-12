‘Estoy intentando forjar nuevos recuerdos y anécdotas con Rayados’: Miguel Layún

Miguel Layún logró convertirse en un referente para el americanismo en los últimos años tras sobreponerse a todo tipo de críticas mientras vistió la camiseta azulcrema con la que conquistó dos títulos de Liga MX en el Clausura 2019 y Apertura 2014, respectivamente.

Ahora, Layún volverá a disputar una nueva final en la cancha del Estadio Azteca, sin embargo en esta ocasión defenderá los colores de Rayados, equipo que llega con ventaja a este enfrentamiento, previo al que el ex jugador americanista habló sobre su pasado y reconoció que vivió grandes momentos con la institución de Coapa. Sin embargo, afirmó que ahora buscará escribir una nueva historia con el conjunto regiomontano.

Te puede interesar: 'Sabemos de lo que el América es capaz': Antonio Mohamed

“Estoy acostumbrado a ser el villano favorito. Es diferente pero es emocionante, creo que siempre uno va haciéndose de memorias y de recuerdos a lo largo de su vida. Yo aquí viví momentos muy especiales y ahora estoy intentando forjar nuevos recuerdos y anécdotas, momentos increíbles con Rayados, el día de mañana tengo una bonita oportunidad, hace un par de meses me tocó disfrutar el título de Concacaf y hoy tengo la oportunidad de disputar una liga con este equipo y qué mejor que en este escenario, ojalá que el día de mañana a nivel personal pueda levantar mi tercer título en el Estadio Azteca y podamos brindarle un poco esa alegría a la gente que nos lo brinda en Monterrey”, explicó.

Por otra parte, Miguel Layún afirmó que hasta ahora no ha platicado con Mohamed de aquel título que ambos consiguieron con América en el Estadio Azteca en 2014, pero espera que el técnico argentino pueda levantar de una vez por todas el título con Rayados, esto tras caer en sus dos finales anteriores. Por lo que en caso de consagrarse con la escuadra regiomontana, el `Turco' podrá cumplir la promesa que le hizo a su hijo (QEPD).

“Con el Turco no he hablado nada de la final de 2014. Más allá de nuestras historias, él tiene una promesa. Es un partido a nivel personal muy importante para él. Me daría mucho gusto que él pueda saldar esa cuenta, que pueda regalarle un título a su hijo con Rayados y que pueda levantar ese trofeo que sin duda sería mucho más simbólico para él por lo que representa y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias, así que ojalá podamos escribirlas”

Te recomendamos