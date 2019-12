Cleveland Browns despide a su entrenador después de una temporada

Freddie Kitchens fue destituido de su puesto como entrenador en jefe por los Cafés de Cleveland tras la derrota contra Bengals de Cincinnati.

Kitchens duró una sola temporada como entrenador del equipo de Cleveland; ganó seis de 16 encuentros con una plantilla que prometía para más durante la temporada baja con armas a la ofensiva como Baker Mayfield, Jarvis Landry y Odell Beckham Jr.

La indisciplina se volvió un grave problema en el vestidor de Cafés puesto que Myles Garrett, estrella defensiva del equipo, fue suspendido indefinidamente de la NFL por una agresión al mariscal de campo de los Acereros, Mason Rudolph.

Cafés de Cleveland buscará a su cuarto entrenador en jefe en tres años; Kitchens fue el séptimo entrenador de la década. En ninguna temporada de los últimos diez años, el equipo tuvo récord ganador.

