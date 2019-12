'El Real Madrid me hace sentir como si tuviera un pene pequeño': Robbie Williams

El reconocido cantante inglés, Robbie Williams, es un fiel aficionado del Manchester United, razón por la que le incomodan los triunfos que consigue el Real Madrid, sobre todo en los últimos años, cuando alcanzó el tricampeonato en la Champions League.

Robbie es amigo de Toni Kroos, por lo que participó en el documental del futbolista alemán de Amazon Prime, y fue ahí en donde, fiel a su costumbre, dejó un mensaje polémico para el conjunto blanco.

"Creo que tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa, pues el Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me ha sentir como si tuviera un pene pequeño", mencionó el inglés.

Además, señaló que el futbol es su religión, por lo que le recomienda a su amigo, Toni Kroos, que deje a la escuadra española, y fiche con los Red Devils. "Ahí lo has ganado todo. ¡Ficha por el United, vente al United!".

