Celia Lora deslumbra en la final de la Liga MX

Celia Lora acaparó las miradas en la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX al acudir al Estadio Azteca donde se enfrentaron el América y el Monterrey.

La playmate deslumbró al lucir un pronunciado escote y se tomó fotos con aficionados que le pidieron que posara con ellos.

La hija del cantante Alex Lora, estuvo acompañado por la actriz Michelle Vieth y el futbolista Ángel Reyna, entre otros.

No queda claro si Celia Lora es aficionada al América, ya que no portó los colores de las Águilas, pero no es la primera vez que acude a un juego de los azulcremas en el Azteca.