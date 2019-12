‘Me pongo nervioso cada que voy a chequeo’: Miguel Layún

Existen episodios que marcan para siempre la vida de una persona, tal fue el caso con Miguel Layún, quien atravesó por un momento complicado de salud el pasado verano, luego de que le diagnosticaron cáncer, el cual venció meses después; sin embargo, la enseñanza que esto le dejó, perdura.

“El título es muy simbólico e importante en mi vida, sobe todo por lo que pasé en verano. He comentado muy poco acerca del tema, lo sufrí y lo padecí. Hasta el día de hoy todavía me pongo nervioso cada vez que me toca chequeo para saber si todo esta bien, es un goce para la vida poder estar aquí”, mencionó el mexicano durante la celebración del título que consiguió con los Rayados de Monterrey, al vencer al América.

Pese a ganarles la final, Layún se mostró respetuoso con América, equipo al que le guarda mucho cariño. “Para mí significa mucho (coronarse en el Azteca), por lo que representa América, por los que representa para mi el Estadio Azteca. Estoy agradecido con este club porque apostaron por mi y tengo la ilusión de darle mucho más a la gente y voy a trabajar para ello, quiero un título y otro título y hacer historia con este equipo”.

“No sé si regresaría (al América). No me parece que haya un interés para que eso suceda. Conocí a Rayados y me he ido encariñando, y me ponen a pensar que tal vez me gustaría retirarme ahí”.

Y con el sentido del humo que siempre lo caracteriza, Layún aseguró que no le molestan las groserías hacia su persona, pues trata de verlo como una broma. “Yo lo entiendo a la gente. Mandándome a todos lados, pintándome el dedo, hay veces que siento que es un trofeo nacional mentarme la madre, en todos los estadios que piso, parece que a la gente le emociona y se va contenta porque dicen 'le mente la madre a Layún', pero no me enojo con ellos, lo disfruto”, sentenció.

