Carlos Reinoso: "Castillo nunca me pareció una buena contratación para el América"

Carlos Reinoso está en el podio de los grandes ídolos del América de todos los tiempos. Acompañado de los mexicanos Enrique Borja y Cuauhtémoc Blanco, lo que no está en duda es que el chileno es el máximo referente extranjero en la historia del club.

Por eso, sufrió con la derrota del domingo en la final del Torneo Apertura 2019 ante el Monterrey en los penales. En la tanda, un compatriota suyo, Nicolás Castillo, falló su lanzamiento desde los 11 pasos, por lo que ha acaparado las críticas en suelo azteca.

El Maestro, como es conocido el otrora volante de creación y DT de las Águilas, no le tiene mucha buena al Nico. No le gustó cómo trató a la institución cuando estaba en Pumas, aunque tampoco lo condena en este mal momento.

¿Muy triste por la derrota?

Las finales se juegan para ganar. América lo tuvo 2-0 y los cambios lo perjudicaron, con un primer tiempo muy bueno y un segundo muy malo.

¿Se han ensañado mucho los críticos con Castillo?

A mí nunca me pareció una buena contratación Castillo para el América, pero son cosas del fútbol. Después, si algo bueno tiene él es que le pega muy bien a la pelota. Falló un penal, pero son circunstancias que nada tienen que ver con el juego. Son momentos individuales en que él normalmente es certero, pero no se puede decir que tuvo una mala actuación.

¿Por qué no le pareció una buena contratación?

Por lo que hablaba este chico en Pumas, o sea, no se puede hablar mal de un equipo y después llegar declarando en otra línea. Pero eso no tiene nada que ver con ser buen o mal jugador, porque Nico Castillo es un muy buen jugador.

¿Fueron muchos los millones pagados por él?

No tengo idea. En el futbol de ahora, cualquier jugador cuesta caro y Nico Castillo, después de Pumas, se fue al Benfica, entonces, tiene que costar caro. Además, es seleccionado chileno. Si América lo pagó, es porque lo merece.

¿Debe seguir?

No estoy dentro de la institución, los que saben eso son los que la manejan. Cuando América no es campeón, es fracaso, aunque sea por penales.

¿Pero en su opinión personal?

No hablo de jugadores que no dirijo en cuanto a quedarse en un equipo si yo no estoy. Creo que todo jugador merece respeto y la institución sabrá si lo hizo bien o mal, no me corresponde a mí.