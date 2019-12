'Tus penaltis están manchados': Álvaro Morales a Alan Pulido

El pleito continúa. Álvaro Morales le respondió a Alan Pulido el mensaje que le dejó en Twitter, asegurando que los penaltis que marcó durante el Apertura 2019 están manchados, dado a que no debieron marcarlos, al menos, tres de los cuatro.

"No es que los penaltis no sirvan o no cuenten, lo que dije es que tus penaltis están manchados y no deberían de contar. Al menos tres de los cuatro. El de León me queda duda, Pumas San Luis y Tigres no debieron marcarse, te los regalaron , pero está bien, no pasa nada. No terminaste campeón, el líder fue Mauro Quirga", mencionó el polémico comentarista de ESPN.

"De qué sirvieron estos 12 goles, 8 en movimiento y cuatro en penal, tres que no era. Las chivas no se metieron a Liguilla, cinco torneos que no entran, no te han servido para consolidarte en Selección. No te quedaste en Chiva, trajeron a Macías, no te fuiste a uno de los grandes equipos de la MLS", añadió el periodista.

Para finalizar, Álvaro Morales le dijo a Alan Pulido que pactaran una reunión, para que pudieran charlar de frente. Además de asegurar, que el atacante mexicano, no podrá superar la marca de goles que dejó el pasado torneo. "¿Podrás superar a Carlos Vela, o aunque sea acercarte a lo que hizo Zlatan Ibrahimovic?", retó el Brujo.

