Diego Lainez, considerado entre las 50 promesas de 2020

Después de un año de altibajos para Diego Lainez desde su llegada al Real Betis, de España, para la UEFA no pasó desapercibido y lo enlistó entre los 50 jóvenes que pueden destacar en 2020.

El portal web de la UEFA señala al mexicano junto a jugadores como Ansu Fati, del Barcelona y Mason Greenwood, del Manchester United entre otros como los futbolistas que tendrán un ascenso importante en este año.

Diego Lainez llegó en 2019 a la Liga Española como uno de los fichajes más caros del Betis en la historia, “Tiene una impresionante visión de juego”, señala la UEFA.

En la temporada 19/20 solo ha disputado 10 juegos sumando 280 minutos y ha marcado un gol, en la Copa del Rey.

