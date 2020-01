Nick Kyrgios donará dinero para las víctimas de los incendios en Australia

El australiano Nick Kyrgios, impactado por los incendios forestales que asolan a su país, ha pedido a Tennis Australia que organice un evento benéfico cuyos fondos vayan a parar a los afectados por este desastre que ha causado, por el momento 17 muertes y ha calcinado algo más de 1.300 viviendas.

"Vamos, seguramente podamos organizar una exhibición previa al Abierto de Australia para recaudar fondos", dijo Nick en su cuenta de Twitter, siendo respondido casi inmediatamente por el presidente de este organismo Craig Tiley. "Queremos ayudar a estas comunidades de una manera significativa y anunciaremos un número de iniciativas de recaudación de fondos y apoyo que se extenderán durante la Copa ATP, el Abierto de Australia y nuestros otros eventos en las próximas semanas", escribió Tiley en un comunicado. "Manténgase en sintonía para más anuncios".

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020